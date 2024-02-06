شكرا لمتابعة خبر عن اللحظات الأولى لسماع طفل للأصوات الخارجية بعد نجاح عملية زراعة القوقعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت عدسة قناة الإخبارية اللحظات الأولى لسماع طفل للأصوات الخارجية بعد نجاح عملية زراعة القوقعة في مستشفى الملك فهد في الباحة.

وخضع الطفل “صالح” صاحب الـ 3 سنوات إلى عملية زراعة قوقعة، والتي استغرقت من 7 إلى 8 ساعات وتكللت بالنجاح.

وأعرب والد الطفل “صالح” عن فرحته وسعادته بنجاح العملية لطفلة، قائلا “أرفع العقال للفريق الطبي”.

فيما سادت حالة من الفرحة على وجه والدة الطفل “صالح”، بعدما لاحظت استماع طفلها لها خلال حديثها إليه، قائلة “الحمد لله اشكر الفريق الطبي كله”.