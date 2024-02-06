شكرا لمتابعة خبر عن مهند الفيصل: التقيت بشاب يسمى جار النبي محمد ووالدته المدينة المنورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الشاعر مهند الفيصل خلال مقطع فيديو أثناء تواجده في العاصمة التشادية انجمينا، حيث وثق لقاءه بشاب يحظى هو وعائلته بأسماء فريدة من نوعها.

وجاء الفيصل مع شاب الذي عرف نفسه بأن اسمه «جار النبي محمد» ووالدته تدعى «المدينة المنورة»، وأشار الشاب أن والده يجمع بين زوجتين، والزوجة الأخرى تسمى «مكة المكرمة».

ومازح الفيصل الشاب قائلًا: “أنت جار النبي محمد ووالدتك المدينة المنورة، وعمتك مكة المكرمة، وأنا من المدينة المنورة واسمي مهند.”

واستطاع مهند الفيصل تحقيق شهرة واسعة بالقصائد المميزة التي يكتبها، ومن كتاباته: وجع يسمع صرخات العنان، وقصيدة إني عزمت على الاختلاف، وعتاب منى، وغيرها.