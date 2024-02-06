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تراند اليوم : الحصيني يكشف عن حالة جوية ممطرة على المملكة ستبدأ غداً وتستمر لأيام.. ويحدد المناطق المتأثرة بها

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة جوية ممطرة على المملكة.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": حالة جوية ممطرة متوقعة على أجزاء من المملكة والخليج، وتعتبر الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ.

وأكمل: متوقع أن تستمر أيام عدة بدايتها من يوم من الأربعاء 26 رجب 1445، ونطاق تأثير الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مناطق مكة و الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران.

وأضاف: ثم تمتد نواحي مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والفصيم وحائل تمتد إلى دول عُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت واليمن، وبدايتها من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية والجنوبية الغربية ووسط الغربية ثم تتوسع ناحية المناطق الأخرى.

وأكمل: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة مع فرصة أمطار ديمية وشتوية وأحيانا غزيرة في أماكن متفرقة وحبات برد مع رياح متفاوتة السرعة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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