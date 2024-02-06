تراند اليوم : شاهد.. معتمر عراقي يكشف ما فعله معه مواطن سعودي عندما نسي محفظته في منفذ جديدة عرعر وبها 4500 دولار

صحيفة الخليج 365: عبر معتمر عراقي، عن سعادته تجاه شعب المملكة بسبب ما فعله معه مواطن سعودي بعد نسيان محفظته وأمواله في منفذ جديدة عرعر.

وقال العراقي في مقطع فيديو إن أحد السعوديين فعل معه ما لم يفعله العراقيون واصفا شعب بالمملكة بأهل الغيرة والنخوة.

وأوضح أنه نسي محفظته في منفذ جديدة عرعر وبها 4500 دولار، ووثائق سفر المعتمرين، وتذكرها بعد نحو 50 كيلو.

وأضاف: وجدت سعوديًا شهمًا قال لي:اطمئن إن لم تجدها تأخذها من جيبي.

ووجه رسالة للسعوديين وقال عنهم: "أهل نخوة وشهامة"، ودعا: "اللهم اجعل هذا البلد آمن ، أنتم خيمة العرب".