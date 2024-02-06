تراند اليوم : بيان أمني بشأن المحتوى المرئي لمشاجرة بين 3 أشخاص في محطة وقود بالرياض _فيديو

صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة بين 3 أشخاص في محطة وقود وقع منذ عامين.

وأضافت شرطة الرياض أنه لم يتقدم وقتها أيٌّ من أطراف المشاجرة ببلاغ، وتم استكمال كافة الإجراءات النظامية حينها.