تراند اليوم : بيان أمني بشأن المحتوى المرئي لمشاجرة بين 3 أشخاص في محطة وقود بالرياض _فيديو

صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة بين 3 أشخاص في محطة وقود وقع منذ عامين.
وأضافت شرطة الرياض أنه لم يتقدم وقتها أيٌّ من أطراف المشاجرة ببلاغ، وتم استكمال كافة الإجراءات النظامية حينها.
صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة بين 3 أشخاص في محطة وقود وقع منذ عامين.
وأضافت شرطة الرياض أنه لم يتقدم وقتها أيٌّ من أطراف المشاجرة ببلاغ، وتم استكمال كافة الإجراءات النظامية حينها.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية