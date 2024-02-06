شكرا لمتابعة خبر عن طفل ينقذ والدته من موت محقق والهلال الأحمر يكرمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح طفل تصرف بحكمة وذكاء في إنقاذ والدته من موت محقق بعدما دخلت في حالة إغماء ولا تستجيب لهم تمامًا.

وكانت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر، تلقت بلاغاً من طفل يبلغ من العمر ١٢ عاماً يفيد فيه بأن والدته في حالة إغماء.

وعلى الفور قام الفريق الطبي بعمل البروتوكولات الصحية اللازمة، وطلب من الطفل أن يقوم بإرسال موقع المنزل لتتمكن الفرقة الإسعافية من الوصول لهم، واستجاب الطفل واستطاع إرسال الموقع بكل دقة .

وطلب المنقذ من الصغير أن يقوم بفتح مجرى الهواء لوالدته لتتمكن من التنفس، فنفّذ الأمر بذكاء ووعي، فعاد التنفس للأم، ولكنه انقطع مرة أخرى أثناء المكالمة وبشكل كامل عن المريضة، فعاد المنقذ وطلب من الطفل إجراء عملية CPR “الإنعاش القلبي الرئوي” شارحاً له طريقة الضغطات الصدرية ثم تابعه إلى أن أعاد التنفس والنبض لوالدته.

وفور وصول الفرقة الإسعافية لمنزل عبدالسلام ووالدته تم نقلها إلى أقرب منشأة صحية لإكمال الرعاية الصحية اللازمة حيث تتمتع الآن بوافر الصحة في المنزل.

والجدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، استضافت الطفل وقامت بتكريمه، وذلك نظير ما قام به من إجراءات إسعافية صحيحة مكنته من إنقاذها، مؤكدة أن ما قام به عبدالسلام يعد نموذجاً يحتذى به.