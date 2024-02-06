تراند اليوم : تسبب في إدمان أبناء أخيه انتقاما منهم .. بالفيديو: شاب يروي قصة تعاطيه "الكبتاجون" بعدما أقنعه مروج بأنها ستزيد لياقته البدنية

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير لقناة العربية عن قصة الشاب زياد مع المخدرات بعدما تمكن الإدمان منه في سن مبكرة.

أهمل عائلته وحياته وسلك طريق الترويج للمخدرات كانت هوايته لعب كرة القدم، لكن أقنعه أحد المروجين بأن المخدرات ستجعله أفضل وستطور لياقته ومهاراته في لعب كرة القدم، وبدأ في تعاطي حبوب الكبتاجون المخدرة.

بدايته مع التعاطي والترويج

وقال زياد لقناة العربية: بدأت آخذ الكبتاجون وعندما أخذت منه نصف حبة حسيت نفسي أحسن وأحسن وكان هذا في البداية، ثم قدام صرت ما اهتم في العائلة وبدأت أتهرب، وبعدين ما قدرت أطلع تكاليف المخدرات بعدين رحت للمروج أقوله سلف لين كثر ديني وطلب مني أبيع المخدرات.

جعل أبناء أخيه يتعاطون

وأوضح التقرير أن زياد أوقع بأبناء أخيه في تعاطي المخدرات، قائلا: من قوة الحقد اللي سببتها لي المخدرات كنت أبغى الانتقام وأرى عيال أخي يتعاطون المخدرات ويشترون من عندي او من عند غيري دافعي هو الانتقام.

واختتم أن فئة مروجي المخدرات لا يهمهم موت المتعاطي أو إدمانه، ولكن همهم الوحيد جمع المال.