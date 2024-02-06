تراند اليوم : اتهمه لاحقا بالجاسوسية .. بالفيديو .. القويز يروي قصته مع المدير العراقي "الفاسد" في "صندوق النقد العربي" ويكشف عن اسمه وكيف استطاع التخلص منه

وقال القويز خلال لقائه في برنامج "في الصورة" : مؤسسة جديدة تشبه صندوق النقد الدولي جابوا عليها مدير عراقي كان وزير تخطيط عندهم، وكنت ممثلا للمملكة حينها، ومع الوقت لاحظت أن هذا العراقي يجيب مجموعة من ربعه في العراق يعينهم، والمجلس لا يتدخل في التعيينات الداخلية لكن أيضا حركات المعاملات والضيوف اللي يجون كنت حاسس إن في شي غلط".

اكتشاف فساده

وتابع: " تكلمت مع عدد من زملائي في مجلس الإدارة، وبدورهم وقفوا إلى جانبي وبدأنا ندقق، ومن الأشياء البسيطة اللي اكتشفناها إنه لما تجي دولة تدفع مساهمتها في الصندوق توضع في حساب معين وياخذون عليها الفوايد وفي نهاية السنة توضع في حساب الصندوق، يعني كانوا يطلعون الفلوس لحساب آخر وياخذون الفوايد عليها وبعدين يرجعوها للصندوق قبل نهاية السنة.

وأضاف: اكتشفنا أيضا أنهم يتاجرون بالذهب والعملات وإن خسر حملوه على الصندوق، وإن ربح أخذوه، ولم يكن هناك طريقة تثير قضية عليه لأن الوضع السياسي لم يكن يسمح.

كيف تخلص منه