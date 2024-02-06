شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك عبد العزيز بمكة ينهي معاناة عشرينية بجراحة نوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 20 عاماً في وتر عضلة مثنية الزند الرسغي التي أثرت على حركة اليد وحال دونها ودون المقدرة على اكمال دراستها وتكللت العملية بالنجاح . تشخيص الحالة وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة كانت تعاني من أعراض لم تمكنها من أداء أنشطتها اليومية منذ ستة أشهر، وبعد عمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية والرنين، اتضح أنها تعرضت إلى إصابة سابقة أدت إلى كسر في العظم المربعي "إحدى عظيمات الرسغ"، وتسببت حافة الكسر في الضغط على مسار الوتر وتحول إلى التهاب مزمن في غمد الوتر، وتمكن الكادر الطبي الجراحي بالمستشفى، تم تحرير الوتر وتوسيع النفق العظمي وتماثلت المريضة للشفاء واستعادة حركة اليد الطبيعية وقوة القبضة.