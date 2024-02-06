تراند اليوم : مسؤول إيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن ما حدث بعد اغتيال قاسم سليماني.. ويطالبه بالإجابة على هذا السؤال

صحيفة الخليج 365: رد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، على التصريحات التي كررها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تصريحاته حول الساعات التي تلت اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قبل 4 سنوات.

وقال شمخاني في تغريدة على حسابه في منصة إكس أمس الاثنين إن "اتصال إيران مع أميركا قبل الهجوم الصاروخي على عين الأسد محض كذب."

وأضاف: "من الأحرى أن يجيب ترامب على سؤال حول سبب حياته شبه السرية والحماية الخاصة له ولوزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشاره السابق جون بولتون والعسكريين المتورطين في مقتل قاسم سليماني بدلا من إطلاق الأكاذيب الانتخابية؟".

وكان ترامب قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، قبل يومين، إن إيران أبلغته بعد اغتيال سليماني مطلع يناير 2020 في غارة أميركية بطائرة بدون طيار في بغداد، أنها مضطرة للرد.

ولفت إلى أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا واشنطن عبر الهاتف حينها أن بلادهم ستقصف قاعدة عين الأسد بالصواريخ. إلا أنه اعتبر أن هذا الرد الإيراني كان لحفظ ماء الوجه فقط، مدعياً أن أي جندي أميركي لم يصب بأذى وقتها.