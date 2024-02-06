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تراند اليوم : أول تعليق من اتحاد الغرف السعودية على ارتفاع أسعار البصل

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صحيفة الخليج 365: علق اتحاد الغرف ، على ارتفاع أسعار البصل.

وقال اتحاد الغرف السعودية: " السوق المحلي يشهد وفرة من محصول البصل " . حسب العربية .نت.

وأشار الاتحاد إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الظروف العالمية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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