تراند اليوم : أول تعليق من اتحاد الغرف السعودية على ارتفاع أسعار البصل

صحيفة الخليج 365: علق اتحاد الغرف السعودية، على ارتفاع أسعار البصل.
وقال اتحاد الغرف السعودية: " السوق المحلي يشهد وفرة من محصول البصل " . حسب العربية .نت.
وأشار الاتحاد إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الظروف العالمية.
صحيفة الخليج 365: علق اتحاد الغرف السعودية، على ارتفاع أسعار البصل.
وقال اتحاد الغرف السعودية: " السوق المحلي يشهد وفرة من محصول البصل " . حسب العربية .نت.
وأشار الاتحاد إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الظروف العالمية.
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