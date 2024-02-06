تراند اليوم : أول تعليق من اتحاد الغرف السعودية على ارتفاع أسعار البصل

وأشار الاتحاد إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الظروف العالمية.

صحيفة الخليج 365: علق اتحاد الغرف السعودية ، على ارتفاع أسعار البصل.

امير السيد

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