سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.
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