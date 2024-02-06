شرطة الرياض توضح المقطع المتداول لمشاجرة في محطة وقود

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة بين (3) أشخاص في محطة وقود وقع منذ نحو عامين، ولم يتقدم أي من أطراف المشاجرة ببلاغ. وتم استكمال الإجراءات النظامية.



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