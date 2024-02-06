تراند اليوم : شاهد.. فيديو جديد لحظة الهجوم الإرهابي على محكمة قصر العدل في إسطنبول

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لقطات جديدة لحالة الذعر والهلع بين عدد من الأتراك خلال الهجوم على محكمة قصر العدل في إسطنبول، اليوم الثلاثاء.

وأظهر الفيديو لقطات جديدة لأشخاص يجلسون على الأرض ويحتمون ببوابات الكشف عن المعادن داخل المحكمة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أعيرة نارية كثيفة.

ومن جانبه كتب وزير الداخلية، علي يرلي كايا، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "قتل رجل وامرأة خلال محاولتهما مهاجمة نقطة تفتيش أمن في محكمة تشاغليان (قصر العدل) ، كما أصيب ستة أشخاص في الحادث، بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة".