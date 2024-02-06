شكرا لمتابعة خبر عن شاب يروي قصة سقوطه في فخ المخدرات المدمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى شاب، قصة سقوطه في فخ المخدرات المدمر؛ حيث أهمل عائلته واتجه إلى ترويج المخدرات.

وأوضح الشاب عبر قناة “العربية” أن هوايته كانت لعب كرة القدم، فيما أقنعه أحد المروجين بأن المخدرات ستجعله أفضل وستطور لياقته ومهارته في كرة القدم.

وقال أنه بدأ في تعاطي حبوب الكبتاجون المخدرة ومع الوقت لم يكن معه الأموال لشراء الحبوب المخدرة فكان يأخذها من المروج بالدين ليتجه بعد ذلك إلى الترويج للمخدرات.