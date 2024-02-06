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تراند اليوم : شاهد… الفنان المصري أحمد سعد ينشر صور من منزل في الرياض.. ويعلق: أنا في بيتي واحد من سلسلة عطاءات المملكة

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‏صحيفة الخليج 365: كشف الفنان المصري أحمد سعد، عن حصوله على منزل هدية في الرياض.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه على منصة إكس، مجموعة من الصور وهو داخل المنزل الذي تم تجهيزه بالمفروشات والأثاث.

وعلق سعد قائلا: "أيوة أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدر المجهود الكبير لدعم الفنون والثقافة".

وتابع: "أنا في بيتي بالرياض واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته إنه مطرب مصري عربي، أيوة الناس دي مشروعها عظيم لأنهم

فهموا قيمه الفن والمواهب في جميع المجالات".
واختتم تغريدته قائلا: " شكرًا كمصري وشكرًا كفنان ".
شاهد… الفنان المصري أحمد سعد ينشر صور من منزل في الرياض.. ويعلق: أنا في بيتي واحد من سلسلة عطاءات المملكة
شاهد… الفنان المصري أحمد سعد ينشر صور من منزل في الرياض.. ويعلق: أنا في بيتي واحد من سلسلة عطاءات المملكة
شاهد… الفنان المصري أحمد سعد ينشر صور من منزل في الرياض.. ويعلق: أنا في بيتي واحد من سلسلة عطاءات المملكة
شاهد… الفنان المصري أحمد سعد ينشر صور من منزل في الرياض.. ويعلق: أنا في بيتي واحد من سلسلة عطاءات المملكة
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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