تراند اليوم : شاهد… الفنان المصري أحمد سعد ينشر صور من منزل في الرياض.. ويعلق: أنا في بيتي واحد من سلسلة عطاءات المملكة

‏صحيفة الخليج 365: كشف الفنان المصري أحمد سعد، عن حصوله على منزل هدية في الرياض.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه على منصة إكس، مجموعة من الصور وهو داخل المنزل الذي تم تجهيزه بالمفروشات والأثاث.

وعلق سعد قائلا: "أيوة أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدر المجهود الكبير لدعم الفنون والثقافة".

وتابع: "أنا في بيتي بالرياض واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته إنه مطرب مصري عربي، أيوة الناس دي مشروعها عظيم لأنهم

واختتم تغريدته قائلا: " شكرًا كمصري وشكرًا كفنان ".

فهموا قيمه الفن والمواهب في جميع المجالات".