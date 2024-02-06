شكرا لقرائتكم خبر إجراءات ميدانية تواكب حشود المصلين بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد المسجد النبوي توافد أعداد غفيرة من المصلين والزائرين من مختلف الجنسيات، يواكب ذلك جهود ميدانية تبذلها الجهات العاملة لتنظيم دخول وخروج آلاف المصلين خلال دقائق معدودة عبر 100 باب للمسجد النبوي.

وتتخذ إدارة الحشود، بالهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إجراءات ميدانية على مدار الساعة بالتنسيق مع قوة أمن المسجد النبوي للحفاظ على أمن وسلامة أفواج المصلين، وانسيابية انتقالهم عبر الساحات الخارجية والممرات وإلى المصليات الداخلية والسطح حتى يأخذوا أماكنهم في أرجاء المسجد بيسر وخشوع.

وتم رصد جهود التنظيم والإرشاد والتوجيه والمتابعة المستمرة للعاملين الميدانيين وعند الأبواب وقت الذروة بعد انقضاء الصلاة، وتنظيم الحشود، واستيعاب كثافة المصلين، ومنع كل ما يعيق حركتهم.