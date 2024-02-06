شكرا لقرائتكم خبر حملة توعوية للكشف المبكر عن السرطان بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة العاصمة المقدسة أمس الأول حملة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن المرض، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للسرطان، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي، والتوعية بأهمية الكشف المبكر، وكيفية الفحص الذاتي للوقاية من مخاطر الأمراض.

واستهدفت الحملة التي أقيمت بمسرح الأمانة، عددا من الزوار والمراجعين ومنسوبي ومنسوبات الأمانة، جرى خلالها تقديم شرح مبسط حول المرض، إضافة إلى تقديم الكشف المجاني لمنسوبي الأمانة بواسطة فريق طبي متخصص وعيادة متكاملة تم تهيئتها في مقر الأمانة وهي مجهزة بشكل كبير لتقدم الخدمات الطبية والكشف.

يذكر أن الحملة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة شملت العديد من اللقاءات والحوارات التوعوية والبرامج التثقيفية، كما تضمنت العديد من الإرشادات عن كيفية الوقاية من الأمراض السرطانية، وتوزيع المنشورات وقياس العلامات الحيوية.

الحملة التوعوية: