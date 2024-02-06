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حملة توعوية للكشف المبكر عن السرطان بمكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة العاصمة المقدسة أمس الأول حملة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن المرض، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للسرطان، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي، والتوعية بأهمية الكشف المبكر، وكيفية الفحص الذاتي للوقاية من مخاطر الأمراض.

واستهدفت الحملة التي أقيمت بمسرح الأمانة، عددا من الزوار والمراجعين ومنسوبي ومنسوبات الأمانة، جرى خلالها تقديم شرح مبسط حول المرض، إضافة إلى تقديم الكشف المجاني لمنسوبي الأمانة بواسطة فريق طبي متخصص وعيادة متكاملة تم تهيئتها في مقر الأمانة وهي مجهزة بشكل كبير لتقدم الخدمات الطبية والكشف.

يذكر أن الحملة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة شملت العديد من اللقاءات والحوارات التوعوية والبرامج التثقيفية، كما تضمنت العديد من الإرشادات عن كيفية الوقاية من الأمراض السرطانية، وتوزيع المنشورات وقياس العلامات الحيوية.

الحملة التوعوية:

  • تستهدف المراجعين ومنسوبي ومنسوبات الأمانة.
  • تقديم شرح مبسط حول مرض السرطان.
  • تقديم الكشف المجاني لمنسوبي الأمانة.
  • فريق طبي متخصص وعيادة متكاملة.
  • شملت عددا من اللقاءات والحوارات التوعوية.
  • كيفية الوقاية من الأمراض السرطانية.
  • توزيع المنشورات وقياس العلامات الحيوية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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