حملة توعوية للكشف المبكر عن السرطان بمكة

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واستهدفت الحملة التي أقيمت بمسرح الأمانة، عددا من الزوار والمراجعين ومنسوبي ومنسوبات الأمانة، جرى خلالها تقديم شرح مبسط حول المرض، إضافة إلى تقديم الكشف المجاني لمنسوبي الأمانة بواسطة فريق طبي متخصص وعيادة متكاملة تم تهيئتها في مقر الأمانة وهي مجهزة بشكل كبير لتقدم الخدمات الطبية والكشف.
يذكر أن الحملة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة شملت العديد من اللقاءات والحوارات التوعوية والبرامج التثقيفية، كما تضمنت العديد من الإرشادات عن كيفية الوقاية من الأمراض السرطانية، وتوزيع المنشورات وقياس العلامات الحيوية.
الحملة التوعوية:
- تستهدف المراجعين ومنسوبي ومنسوبات الأمانة.
- تقديم شرح مبسط حول مرض السرطان.
- تقديم الكشف المجاني لمنسوبي الأمانة.
- فريق طبي متخصص وعيادة متكاملة.
- شملت عددا من اللقاءات والحوارات التوعوية.
- كيفية الوقاية من الأمراض السرطانية.
- توزيع المنشورات وقياس العلامات الحيوية.
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