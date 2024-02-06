استعراض القدرات الدفاعية لحفظ أمن الحدود

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- بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024، بمدينة الرياض، والذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024، لاستعراض قدراتها وإمكاناتها الدفاعية، وآلياتها المتنوعة التي تسهم في حفظ أمن الحدود. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024، بمدينة الرياض، والذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024، لاستعراض قدراتها وإمكاناتها الدفاعية، وآلياتها المتنوعة التي تسهم في حفظ أمن الحدود. يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة. معرض وزارة الداخلية التعريف بمبادراتها لتعزيز المنظومة الأمنية.

إسهاماتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

توطين الصناعات العسكرية وتعزيز أمن الحدود.

تطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث.

حماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.

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