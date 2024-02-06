شكرا لقرائتكم خبر توطين تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مصنع الطائرات بدون طيار التابع للشركة في مدينة الرياض، بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 طائرة سنويا، بما يعزز القدرة على تلبية الطلب المتنوع والمتزايد على هذه التكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إنجاز وطني يحدث تحولا في مجال الطائرات بدون طيار بالمملكة والشرق الأوسط.

ويعد مصنع شركة «إنترا» للطائرات بدون طيار مركزا تكنولوجيا حديثا يتخذ من التكنولوجيا المتقدمة والمعايير الفنية العالية ركيزة أساسية لعمليات تصنيعه، ويتخصص في تصنيع هياكل الطائرات بدون طيار بمختلف أحجامها ودمج مختلف أنواع الأنظمة والحمولات، مما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المتزايدة بجانب تحسين أداء الطائرات بدون طيار في الساحة العسكرية والمدنية.

كما يتسم مصنع «إنترا»، بالقدرة على تصميم وتصنيع هياكل الطائرات التي تمتد إلى 25 مترا، مما يمثل تنوعا فريدا يلبي احتياجات السوق بشكل شامل، حيث يظهر هذا التخصص المميز التفاني في تقديم منتجات متطورة تتناسب مع متطلبات الطيران بدون طيار في مجموعة واسعة من التطبيقات.

من جهتها، أوضحت شركة «إنترا» للتقنيات الدفاعية، أنها قد حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لمصنع الطائرات بدون طيار، مبينة أنها قد بدأت باكورة إنتاج مصنعها للطائرات بدون طيار بمنظومات الشركة الخاصة مثل سلسلة منظومات طائرات «عاصف»، في خطوة تعكس التزام الشركة بابتكار وتطوير تكنولوجيات فائقة الجودة، وتمثل تقدما هاما نحو تعزيز القدرة التصنيعية للشركة في مجال الطائرات بدون طيار.

دعم الهيئة العامة للصناعات العسكرية: