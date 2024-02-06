مبادرات لرفع جودة المشروعات في وزارة الداخلية

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الداخلية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مذكرة تفاهم للتعاون في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، والتعاون في المبادرات والبرامج المعتمدة ومواءمة الأهداف ورفع جودة المشروعات، وتنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بحضور وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد البتال. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الداخلية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مذكرة تفاهم للتعاون في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، والتعاون في المبادرات والبرامج المعتمدة ومواءمة الأهداف ورفع جودة المشروعات، وتنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بحضور وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد البتال. ومثل وزارة الداخلية في توقيع مذكرة التفاهم العقيد المهندس محمد البيشي الرئيس التنفيذي لمكتب تحقيق كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية، ومن جانب الهيئة نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق والمكلف على تمكين الجهات الحكومية المهندس تركي بخاري.

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