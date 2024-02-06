إشادة عالمية بالتجربة السعودية في مجال الأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتفرد جناح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في معرض الدفاع العالمي 2024 بمجموعة من الأركان المنوعة التي تستعرض للزوار جهود الهيئة في تعريز أمن الفضاء السيبراني، وشهد جناح الهيئة خلال اليوم الثاني من الحدث الرائد في مجال الدفاع والأمن، إقبالا من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية حول العالم للاطلاع على تجربة المملكة الرائدة في مجال الأمن السيبراني.

وخصصت الهيئة في جناحها، ركنا لاختصاصها في رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، الذي يشمل عقد جلسات توعوية بشكل مستمر لزوار المعرض؛ تغطي مجموعة واسعة من المواضيع التوعوية، كما يتم إجراء محاكاة لأساليب الهجمات السيبرانية المتنوعة، بهدف توضيح الآثار الناجمة عنها وتوجيه توصيات حيال أفضل الممارسات التي تساعد في الحد من المخاطر السيبرانية، كما يتم من خلال الركن المخصص للتوعية السيبرانية تقديم تجارب تفاعلية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي لعدد من المحاور التي تعنى بتسليط الضوء على أهم وأبرز الممارسات الآمنة.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض بصفتها شريك الأمن السيبراني، وبهدف التعريف بمستهدفاتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وبناء منظومة وطنية متكاملة في القطاع، وتحفيز الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز التنافسية فيه، وتسليط الضوء على دور المملكة الريادي في مجال الأمن السيبراني، وما حققه النموذج السعودي في الأمن السيبراني محليا وعالميا، كما تستعرض الهيئة خلال مشاركتها في العرض ركائزها الاستراتيجية المتمثلة في «الدفاع والتمكين والتنمية».