الاستفادة من الرادارات والأقمار الصناعية في رصد المناخ

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- بواسطة أيمن الوشواش - شهد جناح المركز الوطني للأرصاد، المشارك في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، زيارة كثير من المهتمين بمجال الطقس والمناخ، والذين تعرفوا على الخدمات الأرصادية التي يقدمها المركز للقطاعين المدني والعسكري والجهات المستفيدة الأخرى. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد جناح المركز الوطني للأرصاد، المشارك في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، زيارة كثير من المهتمين بمجال الطقس والمناخ، والذين تعرفوا على الخدمات الأرصادية التي يقدمها المركز للقطاعين المدني والعسكري والجهات المستفيدة الأخرى. وقدم المركز للزوار نبذة عن منصة أجواء للخدمات الخاصة، ودورها في خدمة مجال الملاحة الجوية والبحرية، وهي إحدى مبادرات المركز التي تستهدف قطاع الأعمال، وتقدم المعلومات والتوقعات حول الطقس، وتتيح البيانات الآنية والتاريخية.

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