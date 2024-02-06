القبض على 19 سوريا لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي بالرياض

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يسيرون بمركباتهم في تجمع غير نظامي، فقد تم القبض على 19 شخصًا من الجنسية السورية لقيامهم بعمل موكب وعرقلة الحركة المرورية في طريق عام وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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