شكرا لقرائتكم خبر منحة لدعم مشاريع صانعي الأفلام لمرحلة ما بعد الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق البحر الأحمر أمس عن إطلاق الجولة الأولى من دورته الرابعة المكرسة لدعم المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج.

ودعا الصندوق صانعي الأفلام الراغبين في الحصول على منحة لمرحلة ما بعد الإنتاج، والمهتمين بدعم مشاريعهم السينمائية في مراحل الإتمام والتوزيع والعرض، إلى سرعة تقديم الطلبات وتزويد الصندوق بمشاريعهم السينمائية لتحظى بأفضل فرص الدعم.

وأشار إلى أنه شرع أمس في استقبال طلبات التقديم من مخرجين من أصول جنسيات عربية وأفريقية، حيث يفتح أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة التي لا تقل مدتها عن 60 دقيقة إلى جانب المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.