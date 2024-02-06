شكرا لقرائتكم خبر تعاون سعودي بريطاني لرقمنة وحفظ السجلات الثقافية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الثقافة برنامجا تنفيذيا مع الأرشيف الوطني البريطاني، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ونظيرتها وزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

ووقع البرنامج من جانب وزارة الثقافة مدير عام الأبحاث والدراسات الثقافية الدكتور رائد السفياني، ومن جانب الأرشيف الوطني البريطاني الرئيس التنفيذي جيف جيمس.

‌ويهدف البرنامج إلى التعاون بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، من أبرزها بناء القدرات في مجال رقمنة السجلات الثقافية بالمملكة باستخدام المواصفات والمقاييس الدولية، وتقديم الدعم في بناء المعمل الرقمي، إلى جانب تأسيس إطار عمل يهدف لتمويل مشاريع الأبحاث والدراسات الثقافية المتعلقة بالثقافة السعودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على حصر المحتوى التاريخي والثقافي الخاص بالمملكة، والموجود ضمن سجلات الأرشيف الوطني البريطاني، وغيرها من الأرشيفات الأخرى بالمملكة المتحدة.

ويأتي توقيع هذا البرنامج ضمن مساعي وزارة الثقافة في حفظ وتوثيق وأرشفة أصول وعناصر التراث الثقافي بالمملكة ورقمنتها، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثقافي الدولي بين المملكة ودول العالم بما يسهم في تحقيق أهداف ومنطلقات رؤية السعودية 2030.