تتويج طلاب تعليم جدة بلقب فرسان التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية، الدكتور سعد الحربي، مساء أمس فرسان تعليم جدة ببطولة مسابقة فرسان التعليم على مستوى المملكة، بعد أن تفوقوا على زملائهم فرسان تعليم الطائف بـ53 نقطة مقابل 48 نقطة، بحضور مدير عام إدارة نشاط الطلاب بوزارة التعليم الدكتور يوسف الحمود، وذلك بمقر شبكة قنوات الوزارة الفضائية قناة «عين» التعليمية.

وتأهل فرسان جدة للنهائي أمام فرسان الطائف بعد تفوقهم في 3 جولات، الأولى وتحقيقهم المركز الأول ودرع بطولة المسابقة إضافة لجائزة مالية مقدارها 70 ألف ريال.

وهنأت المديرة العامة للتعليم بجدة منال اللهيبي فرسان المسابقة بتحقيق البطولة وتمثيلهم المشرف لتعليم جدة، كما قدمت التهنئة لأسرهم ومدارسهم على جهودهم منذ انطلاقة المسابقة حتى تم تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أن تحقيق اللقب خير محفز لفرسان التعليم لمواصلة الاطلاع والارتقاء بثقافتهم وتعزيز مهارات المنافسة لديهم، متمنية لهم مواصلة النجاح في المنافسات القادمة.

يشار إلى أن مسابقة فرسان التعليم برنامج مسابقات تلفزيوني تنافسي جماهيري ضم 64 طالبا من 16 إدارة تعليمية من مختلف أنحاء المملكة، ضمن مسابقة ثقافية تثري الجوانب المعرفية والتعليمية والوطنية، من خلال رؤية المسابقة لإبراز قدرات ومهارات الطلاب والطالبات التنافسية بما يحقق رؤية المملكة 2030.