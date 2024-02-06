حماية النظم البيئية بمناطق المشاريع

وقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة تطوير متنزه النفط -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المطورة لمشروع THE RIG، لتعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما، بما يحقق أهدافهما المشتركة في المجال البيئي والحفاظ على الحياة الفطرية في مناطق تنفيذ المشاريع.

ومثل الجانبين في التوقيع الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير متنزه النفط المهندس رائد نعيم بخرجي.

وبموجب المذكرة سيوفر المركز الدعم اللازم للشركة لحماية الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي في منطقة مشروعها بالقرب من جزيرة الجريد، من خلال تزويدها بالمعلومات والاستشارات والمتطلبات البيئية لضمان مواءمة أنشطة الشركة لمعايير الاستدامة.

وسيتعاون الطرفان في مجال المشاريع البيئية من خلال تبادل الاستشارات الفنية ودعم الأنشطة البحثية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم الجهود التعريفية بمنتجات الطرفين.

وأوضح قربان، أن هذه المذكرة توفر إطاراً تنظيمياً للتعاون مع شركة تطوير متنزه النفط في مجال حماية الحياة الفطرية واستدامتها في مناطق تنفيذ المشاريع، في ظل حرص المركز على حماية النظم البيئية والحفاظ على التنوع الأحيائي وإثرائه، بما يتواكب مع الإستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن هذه المذكرة تعكس الحرص على الارتقاء بالأداء البيئي وتوازنه ورفع كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز رؤية المركز في إيجاد نظم بيئية مزدهرة ومستدامة، في ظل حرصنا على تعزيز نهج الإدارة المستدامة للنظم البيئية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها.

وأفاد بخرجي، أن المذكرة تجسد التزام الطرفين بالحفاظ على الحياة الفطرية، واستدامتها وازدهارها، من خلال منظومة العمل التكاملي، وتبادل المنافع، وتوحيد الجهود، ومواءمة الخطط مع الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات والاستشارات والدراسات، وتعزيز المسؤولية البيئية المجتمعية، مؤكداً "التزام الشركة بمعايير الاستدامة البيئية في مشاريعها باعتبار حماية الموارد الطبيعية وتنمية الحياة الفطرية من أولويات الشركة، بما يدعم جهود الدولة المتميزة في مجال التنمية البيئية".