تراند اليوم : رجل يشتكي لمحامي:" متزوج من 8 سنوات وطفشت من زوجتي لأنها 24 ساعة في وجهي وأريد الطلاق".. شاهد رد الأخير

صحيفة الخليج 365: كشف محامي عن شكوى تلقاها من رجل يريد الانفصال عن زوجته بعد مرور 8 سنوات على زواجهما على الرغم إنها لم تقصر معه.

وقال المحامي خلال مقطع فيديو، يقول الرجل:"متزوج لي 8 سنوات، زوجتي ما هي مقصرة بحقي، بس أنا كرهتها وطفشت منها لأنها 24 ساعة في وجهي".

وأشار إلى أن الرجل طلب منه ألا ينصحه بالتعدد، قائلا:" لا تقول لي أعدد، لأني طفشت من واحدة، كيف أزيد بالثانية، أنا أفكر أطلق وخلاص".

ورد المحامي على الرجل ساخرا:" البنات عند الباب ينتظرن متى توافق إنك تعدد أو تطلقها". وتابع:" 24 ساعة في وجهها، أخرج من البيت خرجت روحك، هي اللي متحملتك وساكتة، ولكن مسكينة تبغى الجنة".