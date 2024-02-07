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تراند اليوم : رجل يشتكي لمحامي:" متزوج من 8 سنوات وطفشت من زوجتي لأنها 24 ساعة في وجهي وأريد الطلاق".. شاهد رد الأخير

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صحيفة الخليج 365: كشف محامي عن شكوى تلقاها من رجل يريد الانفصال عن زوجته بعد مرور 8 سنوات على زواجهما على الرغم إنها لم تقصر معه.

وقال المحامي خلال مقطع فيديو، يقول الرجل:"متزوج لي 8 سنوات، زوجتي ما هي مقصرة بحقي، بس أنا كرهتها وطفشت منها لأنها 24 ساعة في وجهي".

وأشار إلى أن الرجل طلب منه ألا ينصحه بالتعدد، قائلا:" لا تقول لي أعدد، لأني طفشت من واحدة، كيف أزيد بالثانية، أنا أفكر أطلق وخلاص".

ورد المحامي على الرجل ساخرا:" البنات عند الباب ينتظرن متى توافق إنك تعدد أو تطلقها". وتابع:" 24 ساعة في وجهها، أخرج من البيت خرجت روحك، هي اللي متحملتك وساكتة، ولكن مسكينة تبغى الجنة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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