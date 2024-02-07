تراند اليوم : بالصور.. تطورات جديدة لأعمال البحث عن " حميد الظاهري " المفقود في بحر مستورة.. وخبراء يكشفون سبب سقوطه من القارب

صحيفة الخليج 365: حصلت "الخليج 365" على تطورات جديدة في عمليات البحث عن المفقود "حميد الظاهري"، الذي اختفى قبل 15 يوماً أثناء رحلة صيد داخل بحر مستورة.

وكشفت مصادر للمرصد: أنه تواصلت عمليات البحث عن المفقود أمس بمشاركة فريق من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، حيث قاموا بإحضار غواص آلي مٌجهز بكاميرات .

وأوضحت المصادر : أن الخبراء فسروا وجود آثار ضربة في مقدمة القارب من الجهة اليمنى ، هو اصطدم القارب بقوة وبسرعة في الصخور المرجانية ما تسبب في حدوث خلل في القارب والمكينة " الماطور" .

وأشار الخبراء أن الاحتمال الأكبر أن الاصطدام هو سبب سقوط المفقود عن القارب وسط البحر .

ومن جانبه أعلن فريق البحث عن أحتياجه لغواصين متطوعين لمتابعة البحث عن المفقود والتواصل مع المدرب الغواص "بندر الخشيم" على رقم 0560300080 :

نرجوا ممن يرغب ( غواصين فقط ) من مستوى ريسكيو وما أعلى تسجيل اسمه لبدء عملية البحث للأيام التالية ( الخميس : الجمعة : السبت ) ، ويجب على الغواص المتطوع أن يكون حاصلا على شهادة غوص معتمدة ، وسيكون التجمع عند المرسى الساعة السادسة صباحا ً

1- بندر خشيم ( مدرب )

2- محمد الزهراني ( مدرب )

3- سامي الحسيني ( ريسكيو )

4- رياض أبوعمه (دايف ماستر)

5-نواف الاحمدي( دايف ماستر)

6- أحمد عصام الهلالي ( رسكيو )

7- عماد حلبي ( مدرب )

8- خالد الحربي (مدرب)

9- هاني الحارثي ( دايف ماستر )