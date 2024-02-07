تراند اليوم : بالصور.. تطورات جديدة لأعمال البحث عن " حميد الظاهري " المفقود في بحر مستورة.. وخبراء يكشفون سبب سقوطه من القارب

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صحيفة الخليج 365: حصلت "الخليج 365" على تطورات جديدة في عمليات البحث عن المفقود "حميد الظاهري"، الذي اختفى قبل 15 يوماً أثناء رحلة صيد داخل بحر مستورة.
وكشفت مصادر للمرصد: أنه تواصلت عمليات البحث عن المفقود أمس بمشاركة فريق من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، حيث قاموا بإحضار غواص آلي مٌجهز بكاميرات .
وأوضحت المصادر : أن الخبراء فسروا وجود آثار ضربة في مقدمة القارب من الجهة اليمنى ، هو اصطدم القارب بقوة وبسرعة في الصخور المرجانية ما تسبب في حدوث خلل في القارب والمكينة " الماطور" .
وأشار الخبراء أن الاحتمال الأكبر أن الاصطدام هو سبب سقوط المفقود عن القارب وسط البحر .
ومن جانبه أعلن فريق البحث عن أحتياجه لغواصين متطوعين لمتابعة البحث عن المفقود والتواصل مع المدرب الغواص "بندر الخشيم" على رقم 0560300080 :
نرجوا ممن يرغب ( غواصين فقط ) من مستوى ريسكيو وما أعلى تسجيل اسمه لبدء عملية البحث للأيام التالية ( الخميس : الجمعة : السبت ) ، ويجب على الغواص المتطوع أن يكون حاصلا على شهادة غوص معتمدة ، وسيكون التجمع عند المرسى الساعة السادسة صباحا ً
1- بندر خشيم ( مدرب )
2- محمد الزهراني ( مدرب )
3- سامي الحسيني ( ريسكيو )
4- رياض أبوعمه (دايف ماستر)
5-نواف الاحمدي( دايف ماستر)
6- أحمد عصام الهلالي ( رسكيو )
7- عماد حلبي ( مدرب )
8- خالد الحربي (مدرب)
9- هاني الحارثي ( دايف ماستر )