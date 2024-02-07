تراند اليوم : بالفيديو: طبيبة جلدية تكشف عن الأطعمة التي يجب على مصابي الإكزيما أو الصدفية تجنب تناولها

صحيفة الخليج 365: كشفت طبيبة جلدية ، في مقطع فيديو ، عن أهم الأطعمة التي تؤثر على المصابين بالإكزيما أو الصدفية ، وتنصح بالابتعاد عنها .

وقالت خلال الفيديو : كل حالة من حالات الإكزيما أو الصدفية التي واجهتها تمكنوا من التغلب عليها .

وتابعت: هناك بعض الأشياء يجب أن توقفها تماما ، وهي " القمح ,الخبر والمعجنات ".

وواصلت: أي شخص يعاني من الإكزيما أو الصدفية ، اقترح عليه في البداية عدم تناول القمح ومنتجات الألبان ,الشوفان و السكر المكرر .

وأوضحت أن أحد الأسباب التي تجعل الفول السوداني غير جيد لمرضى الإكزيما أو الصدفية ، أنه عادة ما يكون محمل ومصبوغ بالعفن .