تراند اليوم : بعد التأهل إلى نهائي كأس آسيا.. من هو مدرب المنتخب الأردني "الحسين عموتة"؟.. وكم يبلغ راتبه الشهري؟

صحيفة الخليج 365: سُلطت الأضواء على المدرب المغربي الحسين عموتة بعد تأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس آسيا عقب فوزه على كوريا الجنوبية.

وتبين أن راتب مدرب المنتخب الأردني "عموتة" 60 ألف دولار شهرياً فقط، ويعد أقل راتب يستلمه كمدرب مشارك في البطولة الآسيوية.

وعُرف عن عموتة أنه مدرب واقعي يلعب وفق الأدوات لديه، كما أن علاقته بالخليج كبيرة، حيث لعب في السعودية والإمارات وقطر.

وحقق بطولات مع المنتخب المغربي كمدرب ولاعب ومع أندية قطر.

الجدير بالذكر تغلّب المنتخب الأردني على منافسه الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، في مواجهة أقيمت على أرض استاد أحمد بن علي، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا.