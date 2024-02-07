شكرا لمتابعة خبر عن شلقم يستعرض لعبة قديمة عمرها 50 سنة وتبلغ قيمتها 1500 ألف ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض عبد الله أشيقر المعروف بـ”شلقم”، الذي يتواجد في سوق الزل، لعبة قديمة على شكل عروسة عمرها 50 سنة وتبلغ قيمتها 1500 ريال .

وظهر شلقم في مقطع فيديو وهو يحمل العروس ويقول:” أنها صناعة إنجليزية وعمرها 50 سنة ماشاء الله ويغني لها .”

وأضاف :” قيمتها 1500 ريال بس ترا عينها عوره وهذه العروس ما تصيح واللي عنده زيها يجيبها .”

وكان شلقم ظهر مع سائحة في وقتٍ سابق بسرق الزل وهو يشرح لها كيف كان التعليم سابقًا قبل 2000 سنة وأكثر على لوح خشب.