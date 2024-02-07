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تراند اليوم : "وضعت شروطا مستحيلة".. أول رد إسرائيلي على حماس بشأن التفاوض على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

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صحيفة الخليج 365: قال مسؤولون إسرائيليون إن حركة حماس وضعت شروطا مستحيلة في ردها على اتفاق الإطار في باريس و"جوابها هو لا".

رد حماس

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون:"تقوم إسرائيل بتحليل رد حماس على اتفاق إطلاق سراح المختطفين وصياغة رد رسمي"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".

شروط مستحيلة

وأوضحوا:"في ظاهر الأمر، قالت حماس (نعم) للإطار، لكنها وضعت شروطا مستحيلة وعلى أية حال، فإن إسرائيل لن توقف القتال في ظل الظروف المستحيلة، فإن رد حماس يشبه الرد السلبي".

روح إيجابية

وكانت حركة حماس قالت في بيان أنها "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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