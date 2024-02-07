تراند اليوم : بالأسماء: تفاصيل تنافس 3 شركات خليجية في شراء إحدى أهم شركات الجيش المصري!

صحيفة الخليج 365: قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن مصر ستغلق باب تلقي العروض النهائية لشراء أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" المصرية خلال 48 ساعة.

توليد الطاقة

وأوضحت أن الحكومة المصرية ستنتهي من بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت قبل نهاية مارس.

صفقة

وأفادت وكالة بلومبرغ، أن هذا يؤشر إلى قرب الإعلان عن الفائز بالصفقة التي طال انتظارها.

مشروعات

وتتنافس شركات "طاقة عربية" و"أدنوك" الإماراتية و"إينوك" الإماراتية و"بترومين" السعودية على الظفر بأسهم "وطنية".

الجدير بالذكر تعد "وطنية" مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم "طاقة عربية" منذ يوليو الماضي مقابل 1.629 مليار جنيه.