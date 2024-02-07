تراند اليوم : "النعيمة" يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بالدوحة

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق صالح النعيمة، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بفندق في الدوحة لمؤازرة المنتخب الوطني في كأس آسيا.

وقال النعيمة عبر حسابه على منصة إكس: سأغادر بإذن ﷲ فجر هذا اليوم إلى المانيا ، للوقوف على الإصابة التي ألمت بي مؤخراً ، وإستكمال علاجي السابق.

وأضاف: شاكراً الجميع على وقفتهم ، متمنياً للجميع الصحة والعافية ، والدعاء لي بأن أعود في شهر رمضان وأنا بأفضل حال وأن يعينني على صيامه وقيامه مع عباده الراكعين الساجدين بإذن الله.