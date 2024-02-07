شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هتخس من غير ماتحس.. فتاة سعودية تنشر وصفه الموز والزنجبيل للتخسيس والتخلص من الدهون الزائدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر مشكله السمنه او زياده الوزن احد المشاكل التى يبحث الكثير عن حلها بطرق طبيعية دون الحاجه لاستخدام المواد الضاره واستخدام منتجات تخسيس مجهوله المفعول وذلك للتخلص من الوزن الزائد وينصح خبراء التغذية دائما باستخدام الوصفات الطبيعية المضمونه للتخلص من السمنه بصوره طبيعية وبدون اضرار على الجسم وليكم طريقة عمل مشروب الموز بالجنزبيل للتخسيس والحصول على نتيجة مذهلة.

فوائد مشروب الموز والزنجبيل للتخسيس :

يحتوى الموز على عناصر غذائية متكاملة ذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من الالياف الطبيعية التى تساعد على الاحساس بالشبع بالاضافه الى مضادات الاكسده التى تعمل على التخلص من السموم خارج الجسم. يعمل الموز على تعزيز المعدة وتحفيز الجهاز الهضمى فى عملية الهضم. يساعد الموز على مقاومه الجسم فى تناول السكريات لانه يحتوى السكر الطبيعة. يساعد الزنجبيل فى عملية حرق الدهون وزياده التمثيل الغذائى. يعمل الزنجبيل على التخلص من دهون منطقة البطن والكرش والارداف بصوره طبيعية.

كيفية تحضير الموز والزنجبيل للتخسيس :

يمكن عمل عصير الموز بالزنجبيل عن طريق وضع ثمرتين من الموز مع الزنجبيل المطحون بالاضافة اللى بعض من عصير الليمون والقرفة مع كوب ماء بارد وتخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات بشكل جيد ويفضل تناول هذا العصير اثناء تناول وجبة الافطار .

نصائح مهمه عند استخدام مشروب الموز والزنجبيل للتخسيس :

نضيف معلقة صغيره من بذور الكتان الى الزنجبيل المبشور لتحضير مشروب الموز بالزنجبيل لسد الشهية وحرق الدهون.

نحرص على تناول كوبين فقط من المشروب للاستفاده من االموز والزنجبيل لسد الشهية.

يمكن ان نضيف كوب زبادى الى حبى الموز والزنجبيل الطازجة ما يساعد فى تحفيز خلايا البطن الدهنية للذوبان وعدم تراكمها مره اخرى.

يفضل تناول الخضروات مثل السبانخ والبروكلى والجرجير قبل تناول مشروب الموز بالزنجبيل بنصف ساعة.

يفضل ممارسة الرياضة بعد شرب مشروب الموز بالزنجبيل لانه يساعد على حرق الدهون وسد الشهية كما انه يعمل ايضا على تحريك الجسم بشكل جيد اثناء عملية ازابه الدهون خاصه منطقه البطن والخصر والكرش.

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