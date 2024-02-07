"الأرصاد": أمطارٌ رعديّة تُالخليج 365 برياحٍ نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض والشرقية

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولَ أمطارٍ رعدية تُالخليج 365 برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق وأجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف مترٍ إلى مترٍ على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائجٍ على الجزأين الأوسط والجنوبي.

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