انت الان تتابع زلزالٌ بقوة 5.1 درجة يضرب اليابان ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 5:18 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليابان، في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح اليوم. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن مركز الزلزال وقع قُبالة محافظة إيشيكاوا في جزيرة هونشو على ساحل بحر اليابان، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر. ولم ترد أنباءٌ حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

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