تراند اليوم : بعد قضائه 40 عاماً خلف القضبان .. إطلاق سراح أمريكي من أصول أفريقية بعد اكتشاف أنه بريء من جريمة قتل!

ترجمة حصرية: أطلق سراح رجل أمريكي من أصول أفريقية بعد اكتشاف أنه بريء بعد قضائه 40 عاماً في السجن بفيلادلفيا الأمريكية.

وأدين هارولد ستاتن البالغ من العمر71 عاماً بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه أشعل حريقا في أحد المنازل في فيلادلفيا عام 1986، مما أدى إلى مقتل مالكه الذي قفز مع ثلاثة آخرين من الطابق الثاني بالمنزل ولكنه استسلم لحروق شديدة بعد 3 أيام، وفقا لشبكة "ABC NEWS".

واستندت إدانة ستاتن منذ عقود إلى العلم الذي اعتبره القاضي معيبًا وشهادات متضاربة من مراهق بعد الحريق، وفقًا لمكتب المدعي العام.

وكان ستاتن يقضي عقوبة السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط بتهمة الحرق العمد والقتل من الدرجة الثانية.