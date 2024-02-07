تراند اليوم : بالفيديو: رئيس تنمية الحياة الفطرية يكشف حقيقة افتراس أسد لمواطن قبل عامين .. والعثور على أسد مربوط في "عمود نور" بالرياض!

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، عن وجود 4 حالات اعتداء من كائنات مفترسة دخل المركز على أشخاص خلال العامين الماضيين.

وأوضح عبر برنامج الشارع السعودي بقناة السعودية، أن نمر بنغالي اعتدى على حارسه، وأسد أفترس شخص آخر ذهب ليمزح معه، كما توفي عامل آخر بسبب أسد أيضا.

كما كشف عن وصول قرابة 4 بلاغات بتواجد حيوانات مفترسة مع مواطنين، مشيرا إلى أنهم وجدوا أسد مربوط في "عمود نور" بالرياض،إضافة إلى العثور على أنثى أسد في أحد أحياء الرياض.

وأشار إلى أن المركز يتحرك باستخدام المواد المخدرة للتعامل مع هذه الحيوانات وتوضع داخل أقفاص ويتم التعامل معها والكشف عليها.