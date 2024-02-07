تراند اليوم : تفاصيل توقيع المملكة صفقة شراء صواريخ "أرض- جو " مع كورية الجنوبية.. والكشف عن قيمتها!

صحيفة الخليج 365- وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، أن شركة الدفاع "إل أي جي نيكس 1" أبرمت صفقة بقيمة 3.2 مليارات دولار أمريكي لتصدير صواريخ أرض-جو متوسطة المدى (M-SAM II) إلى المملكة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الشركة وقعت عقدا مع وزارة الدفاع السعودية لبيع صواريخ "تشيونغونغ" من طراز "M-SAM II" في نوفمبر.

وتمثل هذه ثاني صفقة خارجية للشركة لصواريخ "تشيونغونغ-II" بعد صفقة مع الإمارات في يناير 2022.

يذكر أن النظام الصاروخي للضرب والتدمير قادر على اعتراض الصواريخ القادمة على ارتفاع 20 كيلومترا لحماية المنشآت الحيوية من تهديدات المدفعية والطائرات.