انت الان تتابع زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب مقاطعة في الفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 6:05 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة إيلوكوس نورتي في الفلبين. وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترًا، من بلدية باجودبود الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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