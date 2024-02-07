اخبار السعوديه

فايز المالكي : انتبهوا من تصوير الأطفال ونشر صورهم .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن فايز المالكي : انتبهوا من تصوير الأطفال ونشر صورهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الفنان فايز المالكي نصيحة إلى الأسر بضرورة الانتباه وتجنب تصوير الأطفال، ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المالكي “انتبهوا من تصوير الأطفال، هذا أحد أصدقائي وأب اسمعوا قصته بعدما صور طفله في السناب”.

وقال والد الطفل أن نجله كان يرتدي تيشيرت الهلال، ورآه أحد المصورين وطلب منه تصويره، ونشر صورته على إحدي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليها “أبو عيون حلوة دا طلب إني اصورة”.

وأضاف والد الطفل بأن صورة طفله أصبحت ترند، وبعد يومين اكتشف أنه أصبح لا يرى، وأصبح الآن يتعالج من تصبغات العين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا