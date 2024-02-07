شكرا لمتابعة خبر عن فايز المالكي : انتبهوا من تصوير الأطفال ونشر صورهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الفنان فايز المالكي نصيحة إلى الأسر بضرورة الانتباه وتجنب تصوير الأطفال، ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المالكي “انتبهوا من تصوير الأطفال، هذا أحد أصدقائي وأب اسمعوا قصته بعدما صور طفله في السناب”.

وقال والد الطفل أن نجله كان يرتدي تيشيرت الهلال، ورآه أحد المصورين وطلب منه تصويره، ونشر صورته على إحدي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليها “أبو عيون حلوة دا طلب إني اصورة”.

وأضاف والد الطفل بأن صورة طفله أصبحت ترند، وبعد يومين اكتشف أنه أصبح لا يرى، وأصبح الآن يتعالج من تصبغات العين.