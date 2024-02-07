أكدت وزارة الخارجية السعودية على ثبات موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الموقف قد تم إبلاغه للإدارة الأمريكية بشكل واضح، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

ودعت المملكة المجتمع الدولي، وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، إلى الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان أن هذا الاعتراف ضروري لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وتحقيق السلام الشامل والعادل للجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية ترد على تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي حول إقامة المملكة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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