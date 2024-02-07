المملكة توقع صفقة شراء صواريخ أرض- جو مع كورية الجنوبية.. والكشف عن قيمتها

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان صدر أمس الثلاثاء، عن توقيع شركة “إل أي جي نيكس 1” (LIG Nex1) عقدًا بقيمة 3.2 مليارات دولار أمريكي لتصدير صواريخ أرض-جو متوسطة المدى من طراز “تشيونغونغ-II” (M-SAM II) إلى المملكة العربية السعودية.
وأوضح البيان أن العقد تم توقيعه مع وزارة الدفاع السعودية في شهر نوفمبر الماضي، ويُمثل ثاني صفقة خارجية للشركة لصواريخ “تشيونغونغ-II” بعد صفقة مماثلة مع الإمارات العربية المتحدة في يناير 2022.
ويُعد نظام “تشيونغونغ-II” صاروخًا متطورًا قادرًا على اعتراض الصواريخ المعادية على ارتفاع يصل إلى 20 كيلومترًا، مما يجعله مثاليًا لحماية المنشآت الحيوية من التهديدات الجوية، مثل المدفعية والطائرات.
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