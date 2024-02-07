شكرا لمتابعة خبر عن مقطع طريف للبريطانيان ديفن ودلن:‏ صُدمنا بأن السعوديين لا ينامون حقًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب مشهوري التواصل من بريطانيا ديفن ودلن في مقطع طريف عن استغرابهما من الشعب السعودي بعدما اكتشفا أن نومهم قليل جدا مقارنة بالمعتاد

وقال الشابين خلال مقطع بعد زيارتهما للمملكة :”عندما كنا نسمع بأن الشعب السعودي لا ينام كُنا نعتقد بأنها مزحة ، لكننا صدمنا بالواقع، انهم لا ينامون حقا ”

وأضاف” تواجدنا لمدة لمدة أسبوع كامل في السعودية وما كنا ننام إلا 3ساعات فقط بكل ليلة ،لقينا كوفي زحمة الساعة 3الصبح مثل الأندية الليلية في انتر ميامي ”