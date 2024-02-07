تراند اليوم : أمريكا تحذر من استخدام نظارات "أبل فيجن برو" أثناء قيادة السيارة.. وتكشف عن السبب_فيديو

صحيفة الخليج 365: حذّر وزير النقل الأمريكي، بيت بوتيجيج، من استخدام نظارات "أبل فيجن برو" خلال قيادة السيارات بشكل عام.

وأوضح الوزير الأمريكي في منشور عبر منصة "إكس"، أن جميع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة المتاحة اليوم، تتطلب أن يكون السائق البشري هو المسيطر ويشارك بشكل كامل في مهمة القيادة في جميع الأوقات؛ لذلك يجب عدم استخدام النظارات خلال قيادة أي سيارة.

وقام بوتيجيج بإرفاق منشور بصورة لأحد مالكي سيارة "تسلا سايبرترك" الجديدة تلك وهو يرتدي نظارة "أبل فيجن برو" أثناء قيادة السيارة على الطريق السريع.

وقال إن منشورات السماعات الرسمية تُحَذر من ضرورة عدم استخدامها أثناء "تشغيل مركبة متحركة" أو في أي مواقف أخرى تتطلب الاهتمام بالسلامة.