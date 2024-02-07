تراند اليوم : مصر.. تفاصيل القبض على بلوغر شهيرة استولت على أكثر من مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية

صحيفة الخليج 365 :ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على بلوغر شهيرة تدعى سلمى الغزولي بتهمة الاستيلاء على قرابة مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس ببراند عالمي عبر صفحتها "عالموضة".

شركة شحن

كما ألقي القبض على شقيقها محمد في أحد الأكمنة المعدة لهما في محافظة القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدهما وضد صاحبة شركة شحن أخرى تدعى خلود الصاوي، واتهامهم لها بالاشتراك مع البلوغر الشهيرة في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وتم ترحيل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية نظراً لكثرة البلاغات في مركز أشمون، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.

ضحايا الاحتيال

وقالت عشرات الفتيات عبر حساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهن تعرضن للاحتيال بعد أن كان حلمهن افتتاح محلات ملابس.

وقالت الضحايا على موقع التواصل "فيسبوك": "الموضوع ده لازم يقلب الدنيا كلها، واحنا نص البنات مش قادرين نجيب حقنا، دي واحدة نصبت علينا هي وأهلها في ملايين الملايين.. عايزين الدنيا تتهد على دماغهم، هي معروفة جدا في مجال "شي إن" بس قررت هيا وإخواتها يلموا بالمليارات ويختفوا".

تحويل أموال

وأكدن أن البلوغر الغزولي كانت تطلب منهن تحويل المبالغ المالية عبر "فودافون كاش" و"انستا باي"، ورفضت تماما أية تحويلات بنكية أو لقاء شخصيا لتسليم الأموال باليد.

وقالت "س" إحدى الضحايا، إن البلوغر المتهمة استولت منها على مبلغ 4 ملايين جنيه بعدما طلبت منها استيراد حاوية ملابس لها حيث اختفت تماما بعدما جمعت المبالغ الطائلة التي قاربت مليار جنيه من حوالي 2000 تاجر، وأغلقت كافة صفحاتها وخطوط الهواتف.