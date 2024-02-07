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تراند اليوم : الحصيني يكشف عن المناطق التي ستشهد هطول أمطار غزيرة وحبات برد اليوم.. ومدينة سجلت أدنى درجة حرارة

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على المملكة.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": حسب النماذج العددية للطقس.. فجر اليوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ " الساعة السادسة " نلاحظ التالي:

1- أجواء من باردة إلى باردة جدًا على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة ومعتدلة على وسط وجنوب سواحل البحر الأحمر.

2-أقل حرارة في حائل " 4" درجات مئوية والأعلى في جازان "25" درجة مئوية والرياض "8" درجات مئوية والمدينة " 12" درجة مئوية والدمام " 10 " درجات مئوية وجدة " 24" درجات مئوية.

3- بدأت الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ السحب الرعدية الممطرة جنوب منطقة الرياض جنوب الأفلاج وشرق وادي الدواسر.

4- متوقع اليوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ توسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من جنوبي المنطقة الشرقية والرياض و أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان تمتد إلى عُمان واليمن بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفية لشبه غزيرة وحبات برد.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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