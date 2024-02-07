تراند اليوم : الحصيني يكشف عن المناطق التي ستشهد هطول أمطار غزيرة وحبات برد اليوم.. ومدينة سجلت أدنى درجة حرارة

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على المملكة.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": حسب النماذج العددية للطقس.. فجر اليوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ " الساعة السادسة " نلاحظ التالي:

1- أجواء من باردة إلى باردة جدًا على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة ومعتدلة على وسط وجنوب سواحل البحر الأحمر.

2-أقل حرارة في حائل " 4" درجات مئوية والأعلى في جازان "25" درجة مئوية والرياض "8" درجات مئوية والمدينة " 12" درجة مئوية والدمام " 10 " درجات مئوية وجدة " 24" درجات مئوية.

3- بدأت الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ السحب الرعدية الممطرة جنوب منطقة الرياض جنوب الأفلاج وشرق وادي الدواسر.

4- متوقع اليوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ توسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من جنوبي المنطقة الشرقية والرياض و أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان تمتد إلى عُمان واليمن بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفية لشبه غزيرة وحبات برد.